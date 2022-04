Omicron, ecco come le mutazioni "evadono" gli anticorpi. Bassetti: «Richiamo con vaccino aggiornato in autunno»

La variante Omicron del virus Covid-19 è in grado di eludere le principali terapie anticorpali. Lo rivela uno studio dei ricercatori della ShanghaiTech University, della Nanjing University e della Chongqing Medical University pubblicato sulla rivista Cell Reports, che si basa sulla mappatura ad alta definizione della proteina Spike.

I ricercatori in Cina hanno affermato che la variante Omicron sarebbe in grado di evadere la barriera immunitaria creata dai vaccini esistenti e dai farmaci anticorpali grazie all'alto numero di mutazioni nella proteina spike contenuti nella variante.

La variante elude gli anticorpi con le mutazioni

Gli studiosi hanno confrontato le strutture della proteina spike di Omicron, Delta e wild-type collegate a un frammento di anticorpo denominato 510A5 proveniente dai pazienti, fornendo prove dirette del punto in cui il legame anticorpale e la neutralizzazione sono stati indeboliti dalle varianti di Omicron. I risultati hanno mostrato come le mutazioni causano l'evasione degli anticorpi.

Inoltre, gli studiosi hanno analizzato anche altri anticorpi, precedentemente segnalati come in grado di neutralizzare Omicron e hanno suggerito che il cocktail di anticorpi potrebbe essere clinicamente più efficace nella lotta contro il Covid-19.

In Italia è il virologo Matteo Bassetti a rilanciare l'allerta per la variante Omicron, avvisando della necessità di un nuovo vaccino più efficace contro la variante: «In autunno faremo tutti il richiamo per il Covid come si fa ogni anno per l'influenza. Ma non con il medesimo vaccino che usiamo da oltre 17 mesi, ma con un vaccino bivalente, in grado cioè di coprire in maniera specifica anche la variante Omicron» ha scritto il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova su Facebook.