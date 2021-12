Vaccino contro Omicron «pronto per la primavera 2022»: annuncio di Pfizer

Obiettivo primavera. Un vaccino anti-Covid targato Pfizer e adattato alla variante Omicron del coronavirus pandemico sarà disponibile la prossima primavera. In un'intervista pubblicata dal quotidiano elvetico in lingua tedesca Blick, Sabine Bruckner, capo di Pfizer Svizzera, spiega che il gruppo farmaceutico sta lavorando su due fronti: da un lato sta studiando l'efficacia dell'attuale vaccino contro le varianti di Sars-CoV-2 attualmente emergenti, e allo stesso tempo sta lavorando a una nuova versione del prodotto.

Quello che si può dire al momento - evidenzia - è che, dopo la vaccinazione di richiamo, negli adulti la protezione contro la malattia provocata da Omicron è 25 volte superiore. «La terza dose ha quindi senso, soprattutto per proteggere da un decorso grave».

Pfizer ha la capacità di produrre due miliardi di dosi all'anno, il che significa che «ora possiamo consegnare più quantità di prima», ha detto poi Sabine Bruckner. Moderna consegnerà circa sei milioni entro la fine di giugno. Se verranno approvati altri vaccini, queste quantità potrebbero anche aumentare in modo significativo.

CONTAGI IN ITALIA - Nuovo boom e record da inizio pandemia, in Veneto, sui casi di positività al Covid con ben 7.403 casi registrati nelle ultime 24 ore, un dato record dall'inizio della pandemia. Secondo il report della Regone Veneto salgono ad un totale 617.653 gli infetti dall'inizio dell'epidemia. Le vittime salgono a 12.3336 (+29). L'impennata è probabilmente legata ad un minor tasso di registrazione dovuto al rallentamento festivo. Negli ultimi giorni, infatti, i nuovi casi si attestavano ad oltre 2mila unità. I soggetti attualmente positivi crescono a 75.971. Cala la situazione degli ospedali: i malati Covid ricoverati sono 1.164 (-49) in area medica, e 170 (-7) in terapia intensiva.

In Toscana sono 4.453 i nuovi casi Covid (4.299 confermati con tampone molecolare e 154 da test rapido antigenico), che portano ol totale a 341.579 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono l'1,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 297.913 (87,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 17.058 tamponi molecolari e 40.400 tamponi antigenici rapidi, di questi il 7,8% è risultato positivo. Sono invece 9.993 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 44,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 36.135, +12% rispetto a ieri. I ricoverati sono 600 (31 in più rispetto a ieri), di cui 80 in terapia intensiva (4 in più). Oggi si registrano 6 nuovi decessi: 3 uomini e 3 donne con un'età media di 82,8 anni.

In Basilicata è stato registrato il record di positivi al covid-19: 464 dei 2.494 tamponi molecolari esaminati ieri in Basilicata. Lo ha reso noto la task force lucana, segnalando anche due decessi e 29 guarigioni di persone residenti in regione. Dei 464 positivi, 429 sono residenti in Basilicata e in particolare la situazione più preoccupante è a Matera con 103 casi. Sono 49, invece, quelli di Potenza, 43 a Lavello (Potenza) e 32 a Melfi (Potenza). Le persone ricoverate con il Covid-19 negli ospedali lucani sono 51, delle quali solo una in terapia intensiva.