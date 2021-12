Alcuni scienziati in Thailandia stanno sviluppando un vaccino a base vegetale per combattere la variante Omicron. I test del vaccino Covid, che utilizza foglie di tabacco, sono iniziati già nel 2020, ma il ciclo prove umane è previsto per la primavera 2022.

Vaccino a base di tabacco pronto nel 2022

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati