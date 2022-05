Omicron, allarme per le nuove varianti Ba4 e Ba5. Iss: «Su reinfezioni e morti»

Il Covid, con la variante ​Omicron e le sue continue mutazioni, continua a tenere il mondo in apprensione, ed è allarme per due nuove varianti sudafricane, la Ba4 e la Ba5. I due nuovi ceppi di Omicron sono stati definiti «preoccupanti» dai funzionari sanitari europei. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), infatti, avverte che queste nuove varianti del virus potrebbero ignorare i vaccini e aumentare così...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati