'Unitevi per la sicurezza: lavate le mani'. Questo il messaggio scelto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per la giornata mondiale dell'igiene delle mani che si celebra domani, 5 maggio. Un modo per ricordare l'importanza di un gesto semplice ma molto efficace, che con la pandemia ha acquisito un'importanza ancora maggiore. «Quando il clima o cultura della qualità e della sicurezza di una struttura sanitaria dà valore all'igiene delle mani e alla prevenzione e al controllo delle infezioni - specifica l'Oms - ciò fa sì che sia i pazienti che gli operatori sanitari si sentano protetti e assistiti». Per dare la priorità all'igiene delle mani nelle strutture sanitarie per l'Organizzazione mondiale della Sanità «le persone a tutti i livelli devono credere nell'importanza dell'igiene delle mani e della prevenzione delle infezioni per salvare vite umane, agendo come attori chiave nel raggiungimento dei comportamenti e degli atteggiamenti appropriati.

APPROFONDIMENTI CRONACA Medici di famiglia: pronti ad aprire i nostri studi a chi è in... LE MISURE Mascherine obbligatorie per il lavoro privato (anche all'aperto)... L'INTERVENTO Garattini sul Covid: cura a casa, un antivirale per i casi conclamati

In altre parole, gli operatori sanitari a tutti i livelli e le persone che accedono alle strutture sanitarie devono unirsi per garantire l'igiene delle mani». Il tema di quest'anno per la Giornata «è incentrato sul riconoscimento che possiamo migliorare il clima o la cultura della sicurezza e della qualità di una struttura attraverso la pulizia delle mani, ma anche che al contrario una forte cultura della qualità e della sicurezza incoraggerà le persone a lavarsi le mani al momento giusto e con i prodotti giusti». Tra le iniziative in Italia, la Ausl Romagna lancia con un video visibile sul proprio canale YouTube la piece teatrale 'Non per mano mia', proposta degli infermieri per ricordare l'importanza di questo gesto.