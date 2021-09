Oncologia, il professor Giordano: «Legame geni-ambiente-salute»

Il professor Antonio Giordano ha tenuto una lezione magistrale dal titolo: “Geni, ambiente e salute”, nell’ambito del congresso internazionale di oncologia, organizzato dal professor Salvatore Pisconti e dal professor Gianmarco Surico sul tema: “Le sfide dell’oncologia nell’era del Covid”. Nel corso del congresso il professor Giordano è stato premiato dal professor Colacicchio, direttore dell’Asl di Taranto, e dal sindaco della città, Rinaldo Melucci.

APPROFONDIMENTI LA RICERCA Tumore batte chemio: come nel poker rimescola le carte genetiche: lo... TOSCANA Tumore al seno, rivoluzionario test genetico al Policlinico di Siena LO SPECIALE Sarcomi e tumori rari,uno sforzo in più per la cura

Alla premiazione è intervenuto anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che si è complimentato con gli organizzatori dell’ evento. L’occasione è stata propizia per l’attivazione di una collaborazione scientifica tra la Sbarro Health Research Organization Temple University di Philadelphia e l'Università di Siena che vede come direttore il professor Giordano, il National Medical Radiological Centre of the Ministry of Health della Federazione Russa, presso cui collabora il professor Andrey D. Kaprin, e l’ospedale San Giovanni Moscati di Taranto con il professor Pisconti ed il professor Surico dell'ospedale Miulli di Acquaviva.