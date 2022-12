Open Day Fertility, giornata dedicata alla fecondazione assistita

Sabato 17 dicembre si terrà a Roma la seconda tappa dell'Open Day Fertility organizzato dal dottor Alfonso Maria Irollo, medico ginecologo campano, esperto in Pma e Medicina Rigenerativa, direttore clinico della Chianciano Salute - Omnia Salute. «Sono decine e decine le coppie che si sono prenotate per il colloquio gratuito di fecondazione assistita per sabato a Roma», ha dichiarato il dottor Irollo.

«Abbiamo deciso di indire questi Open Day gratuiti della Pma in giro per le Regioni italiane, perché è giusto e doveroso dare informazioni e guidare le coppie che devono intraprendere il percorso della Pma. Troppo spesso i pazienti che arrivano presso i nostri centri, prima sono stati sballottati da una clinica all'altra e specialmente hanno speso tantissimi soldi e perso tempo inutilmente.

Queste giornate gratuite, dedicate alla Fecondazione Assistita, hanno proprio come obiettivo quello di informare quante più coppie possibile, sulla possibilità di eseguire la fecondazione assistita in convenzione con il Ssn, pagando un ticket di circa 500 euro e senza liste di attesa». «Tutte le coppie che si sono prenotare per il colloquio, avranno anche la possibilità di eseguire gratuitamente due esami: la valutazione della riserva ovarica e lo spermiogramma. Ringrazio tutta la mia equipe medica che sabato lavorerà al mio fianco, proveniente dalle diverse strutture del Gruppo, da Gragnano a Chianciano Terme, all'equipe della Clinica Omnia Salute Roma presso cui si terrà l'evento» - ha concluso Irollo.