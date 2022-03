Ora legale domenica 27 marzo, fa male alla salute? L'esperto: «Collegata ad aumenti di ictus e infarti»

Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 marzo tornerà l'ora legale. Gli italiani dovranno spostare un'ora in avanti le lancette dell'orologio e rinunciare, dunque, a un'ora di sonno. Secondo alcuni studi, il salto in avanti dell'orario sarebbe collegato a seri effetti negativi sulla salute, riporta "The Conversation". La dottoressa Beth Malow, professoressa di neurologia e pediatria al Vanderbilt University Medical Center di Nashville, nel Tennessee, ha spiegato che «la transizione annuale all'ora legale porta a un aumento di ictus, attacchi di cuore e privazione del sonno degli adolescenti».

APPROFONDIMENTI IN CALENDARIO Ora legale 2022, ecco quando spostare le lancette dell'orologio e...

Tempesta solare sta per colpire la Terra: «L'impatto potrebbe essere forte». Cosa vedremo nei nostri cieli

La differenza con l'ora solare

Secondo la dottoressa, mentre per il caso dell'ora solare, è abbasta facile tornare indietro e può creare al più «uno sbilanciamento che può necessitare alcune settimane per riprendersi», per quanto riguarda il salto in avanti gli effetti sono decisamente negativi. «Questo perché l'ora dell'orologio viene spostata un'ora dopo; in altre parole, sembra che siano le 7 del mattino anche se i nostri orologi dicono che sono le 8. Quindi è un passaggio permanente alla luce del mattino ritardata per quasi otto mesi, non solo per il giorno del cambiamento o poche settimane dopo. Ciò è particolarmente degno di nota perché la luce del mattino - dice la dottoressa - è preziosa per aiutare a stabilire i ritmi naturali del corpo: ci sveglia e migliora la vigilanza».

«L'esposizione alla luce fino a tarda sera - continua la dottoressa - ritarda il rilascio da parte del cervello di melatonina, l'ormone che favorisce la sonnolenza. Questo può interferire con il sonno e farci dormire meno in generale, e l'effetto può durare anche dopo che la maggior parte delle persone si abitua a perdere un'ora di sonno all'inizio dell'ora legale. Poiché la pubertà provoca anche il rilascio di melatonina più tardi durante la notte, il che significa che gli adolescenti hanno un ritardo nel segnale naturale che li aiuta ad addormentarsi».

Fedez torna a parlare della malattia: «Oggi sarà una giornata importante»

L'effetto "bordo occidentale"

La geografia può anche fare la differenza nel modo in cui l'ora legale influisce sulle persone. Uno studio ha mostrato che le persone che vivono all'estremità occidentale di un fuso orario, che ricevono luce più tardi al mattino e luce più tardi la sera, dormono meno delle loro controparti all'estremità orientale di un fuso orario.

Questo studio ha rilevato che i residenti del confine occidentale avevano tassi più elevati di obesità, diabete, malattie cardiache e cancro al seno, nonché un reddito pro capite inferiore e costi sanitari più elevati. Altre ricerche hanno scoperto che i tassi di alcuni altri tumori sono più alti sul bordo occidentale di un fuso orario.

Gli scienziati ritengono che questi problemi di salute possano derivare da una combinazione di privazione cronica del sonno e "disallineamento circadiano". Il disallineamento circadiano si riferisce a una mancata corrispondenza nei tempi tra i nostri ritmi biologici e il mondo esterno. In altre parole, i tempi del lavoro quotidiano, delle routine scolastiche o del sonno si basano sull'orologio, piuttosto che sul sorgere e tramontare del sole.