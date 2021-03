«Covid nato da una malattia mortale nei maiali»: il nuovo studio mette in discussione l'origine del virus

Altro che pipistrelli. Sarebbero i maiali ad aver originato il coronavirus. «Una malattia mortale del maiale potrebbe aver preparato il terreno per il Covid-19, per prendere poi piede negli esseri umani», si legge in una nuova ricerca pubblicata dal Guardian. La peste suina africana (PSA), che ha colpito la Cina per la prima volta nel 2018, ha interrotto le forniture di carne di maiale aumentando il potenziale di contatto con il virus umano mentre le persone cercavano carni alternative.

Il maiale è la principale fonte di carne nella dieta cinese e il paese produce la metà dei suini del mondo, che producono circa 55 milioni di tonnellate di carne di maiale all'anno, formando un'industria del valore di oltre 128 miliardi di dollari (98 miliardi di sterline). L'epidemia di PSA si era diffusa in gran parte della Cina entro il quarto trimestre del 2019. La malattia è incurabile. Una volta che ha preso piede, l'unica soluzione è uccidere gli animali infetti.

Il drastico calo dell'offerta di carne suina, dopo che le restrizioni alla circolazione dei suini e l'abbattimento hanno portato ad aumenti dei prezzi, ha aumentato la domanda di fonti alternative di carne da trasportare a livello nazionale. «Queste fonti includevano animali selvatici, aumentando così notevolmente le opportunità di contatto con il coronavirus umano», ha scritto un team di ricercatori provenienti dalla Cina e dal Regno Unito. «Se più animali selvatici entrano nella catena alimentare umana, ciò potrebbe semplicemente aumentare l'opportunità di contatto», ha detto l'autore dello studio, David Robertson, professore di genomica virale e bioinformatica all'Università di Glasgow. «Stai solo aumentando le possibilità che il virus [Sars-CoV-2] raggiunga gli esseri umani».

La chiave per scongiurare un'altra futura pandemia zoonotica è dunque capire come si sia verificata questa epidemia mondiale. Gli investigatori delle malattie, incluso un team dell'Organizzazione mondiale della sanità, stanno ancora seguendo diverse piste: molti sospettano che il Sars-CoV-2 abbia avuto origine nei pipistrelli e si sia riversato sugli esseri umani, forse attraverso un animale intermedio. Che potrebbe essere appunto il maiale.

Il primo gruppo di casi di Covid-19 è stato rilevato a Wuhan, ma è possibile che la malattia abbia avuto origine altrove. Nel gennaio 2020, gli scienziati cinesi hanno reso pubblica la sequenza genetica del virus che è stato chiamato Sars-CoV-2. Da allora, gli scienziati hanno dimostrato che il virus probabilmente aveva almeno i suoi lontani antenati nei pipistrelli della provincia cinese dello Yunnan. Su un campione di 41 casi confermati in anticipo di Covid-19, il 70% degli infetti erano proprietari di bancarelle, dipendenti o clienti abituali del mercato di Huanan, che vendeva frutti di mare ma anche animali vivi, spesso catturati illegalmente in natura e macellati davanti ai clienti. Ma il primo caso confermato non aveva apparenti collegamenti con il mercato.

L'analisi recentemente pubblicata, che implica la PSA come fattore trainante della ricaduta di Sars-CoV-2 negli esseri umani, ha presentato una «probabile spiegazione di ciò che è accaduto», ha spiegato Robertson, osservando che la PSA potrebbe aver causato una carenza di circa il 40-60% di suini in Cina, causando massicce interruzioni nell'industria della carne del paese. «E questo spiega potenzialmente perché non esiste una connessione diretta con Wuhan, perché stiamo trovando difficoltà nelle connessioni. E' un puzzle, c'è una sorta di anello mancante».

«Immagina un muro, questo è solo un mattone in quel muro di prove», ha detto ancora Robertson. «Come spesso accade in questo tipo di indagini, possono essere necessari molti anni per venirne a capo».

