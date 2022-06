Emergenza negli ospedali: le proposte dei primari

Il forum delle società scientifiche dei clinici ospedalieri e universitari italiani (FoSSC) da tempo propone soluzioni concrete per far fronte alla crisi dell’assistenza negli ospedali, sempre più in difficoltà negli ultimi anni. Le proposte saranno presentate martedì 14 giugno alle 11 in una conferenza stampa on line in cui interverranno, fra gli altri, Francesco Cognetti (coordinatore del Forum), Alfredo Berardelli (presidente Sin, Società Italiana di Neurologia), Ivan Cavicchi (docente di Sociologia dell’Organizzazione Sanitaria e di Filosofia della Medicina), Fabio De Iaco (presidente SIMEU, Società Italiana Medicina Emergenza ed Urgenza), Diego Foschi (presidente Collegio Italiano dei Chirurghi), Ciro Indolfi (presidente SIC, Società Italiana di Cardiologia), Dario Manfellotto (presidente FADOI, Federazione delle Associazioni Dirigenti Ospedalieri Internisti) e Walter Ricciardi (membro del Consiglio Esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e presidente del ‘Mission Board for Cancer’ dell’Unione Europea).

