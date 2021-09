No Vax e indecisi: ecco l'identikit degli over 50 che rifiutano il vaccino: sono oltre 10 milioni

Identikit dei no vax in Italia. Sono più di 10 milioni gli italiani sopra i 12 anni, su oltre 53 milioni, che non hanno fatto neanche la prima dose del vaccino anti-Covid. Dall'ultimo report settimanale del governo emerge che il numero più numeroso, 3,5 milioni, è nella fascia degli over 50, che sono peraltro a più alto rischio complicanze; mentre sono poco meno di un milione e 700mila i ragazzi tra i 12 e i 19 anni che non hanno ancora ricevuto l'iniezione. A questi vanno aggiunti più di 5 milioni di italiani nella fascia tra 20 e 49 anni, indecisi o convinti nel non voler aderire alla campagna di prevenzione.

il report indica, inoltre, che negli ultimi sette giorni sono state somministrate quasi 1,8 milioni di dosi complessive, dall'inizio della campagna il totale supera gli 80 milioni. Le dosi distribuite alle regioni sono invece quasi 92 milioni e, dunque, nei frigoriferi ne restano oltre 11 milioni.