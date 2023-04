Pacemaker senza elettrodi impiantato in un paziente di 36 anni a Messina: è la prima volta in Italia

Un pacemaker senza elettrodi. È stato impiantato per la prima volta in Italia nell'ospedale San Vincenzo di Taormina (Messina) in un giovane di 36 anni affetto da una cardiopatia congenita complessa e che era già sottoposto a numerosi interventi chirurgici a cuore aperto e ad impianti multipli di pacemaker per una persistente bradicardia. Lo rende noto la stessa struttura ospedaliera.

Berlusconi ricoverato: il tumore, il pacemaker e il Covid. Le mille resurrezioni del Cav

Apple, dall'iPhone agli auricolari Airpods: «Tenere lontani dal petto, possono interferire con i pacemaker»

Pacemaker senza elettrodi: è la prima volta in Italia

Il paziente era molto affaticato e aveva una frequenza cardiaca compresa tra 20 e 30 battiti per minuto. Aveva sei gli elettrodi nel cuore tutti malfunzionanti e la cui estrazione avrebbe richiesto un intervento in circolazione extracorporea, ovvero un intervento a cuore aperto, con un rischio consistente per le numerose procedure chirurgiche già effettuate e per le diffuse aderenze che gli elettrodi contraggono con le vene del paziente. Queste le motivazioni che hanno spinto l'equipe medica - composta dall'Elettrofisiologo Rosario Foti, dai Cardiologi e Cardiochirurghi pediatrici Paolo Guccione e Salvatore Agati ecoordinata da Ludovico Vasquez, responsabile della Cardiologia dell'Ospedale San Vincenzo di Taormina - ad utilizzare un pacemaker senza elettrodi miniaturizzato "Micra".

L'intervento, durato circa 90 minuti, è stato realizzato in anestesia locale. Attraverso le vene dell'inguine,il pacemaker Micra è stato portato in ventricolo destro e quindi agganciato al miocardio del setto interventricolare.

L' impianto ha determinato il ripristino della fisiologica attivazione del cuore con una frequenza cardiaca compresa tra 70 e 90 battiti per minuto alleviando i sintomi e consentendo al paziente di lasciare l'ospedale già il giorno successivo all'intervento.

Trapianto di cuore, 15 ore d'intervento, ma non regge: Emanuele muore a 47 anni, lascia 4 figli