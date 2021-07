Pandemia, il vademecum del mental coach per prepararsi alle vacanze

Ironico e concreto, è il vademecum per prepararsi alle vacanze nell'era Covid messo a punto da Roberto Re, mental coach e co-fondatore di HRD Training Group. Ecco una sintesi.

1. Immaginatevi già distesi sulla spiaggia, così da allentare i momenti di stress che inevitabilmente si presentano nella fase di organizzazione.

2. Lasciare i "pensieri" in ufficio: una volta iniziate le ferie per godere realmente nei giorbi di ferie.

3. Non importa se ci si dimentica qualcosa a casa: è inutile inseguire la perfezione dei preparativi.

4. Gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo: è bene organizzarsi, senza esagerare. Spesso i ricordi più belli delle vacanze sono legati ai fuoriprogramma.

5. Vivere giorno per giorno, senza ansia.

6. Fare attività fisica durante la vacanza aumenta il benessere e riduce la tensione psicologica

7. Leggere, informarsi e in generale seguire le proprie passioni è decisivo.

8. Nuovi stimoli: sperimentare e aprirsi al nuovo. Le ferie possono essere un'occasione per scoprire sport diversi, dal sub al paracadutismo, a qualsiasi altro hobby.

9. Imparare a condividere: cercare di trascorrere del tempo con gli amici o dedicarsi di più alla famiglia. Godere del relax e non solamente parlare di pure e problemi.

10. L'arte della leggerezza aiuta a sentirsi meglio. Almeno in vacanza non è il momento per prendersi troppo sul serio.