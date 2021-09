«La pandemia non sta finendo», l'epidemiologo Merler: c’è l’incognita scuole riaperte

«L’obiettivo deve essere chiaro: vaccinare più persone possibili, anche più dell’80 per cento. E farlo in tutte le classi di età e in tutte le Regioni. Se l’estensione del Green pass ci aiuterà a raggiungere questo obiettivo, ben venga». Il professor Stefano Merler, epidemiologo ed esperto di numeri, dirige il centro Health Emergency della Fondazione Bruno Kessler che da inizio pandemia collabora con Istituto superiore di sanità, Cts e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati