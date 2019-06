Panzironi, Giulia Grillo scomunica la convention del guru delle diete

Dieta, Panzironi promette 120 anni di vita: domani show per 50.000, medici contrari https://t.co/U4bKAA9I0X — informazione salute (@infoitsalute) 29 giugno 2019

Domenica 30 Giugno 2019, 00:40 - Ultimo aggiornamento: 30-06-2019 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ildi Life 120 Adriano Panzironi , oggi riunisce i suoi seguaci aldell’Eur, a Roma . Promette di portare almeno 5.000 persone da tutta Italia (con un programma fatto di convegni, degustazioni, fitness), mentre il ministero della Sanità vigila. Tra il pubblico ci saranno anche i carabinieri del Nas: c’è l’ipotesi sempre presente di vietare la vendita dei prodotti, visto che le promesse di Panzironi rischiano una pericolosa invasione nel campo della medicina. D’altra parte è già stato multato (264 mila euro) dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) perché nel canale tv ha diffuso «informazioni pubblicitarie potenzialmente lesive della salute ». Ancora: c’è una denuncia dell’Ordine dei medici di Roma per esercizio abusivo della professione medica e una sospensione dall’Ordine dei giornalisti del Lazio.L’INIZIATIVA«Un evento memorabile, da non perdere» promette la pagina Facebook . Ancora: «Una giornata storica che cambierà la medicina... per sempre!». Bum. «L’uomo può vivere fino a 120 anni» assicura il sito con in primo piano il volto, ormai onnipresente sulla tv del digitale terrestre, del giornalista Adriano Panzironi , riconoscibile dalla folta chioma alla Doc di “Ritorno al futuro”. Vende integratori e un libro che mette insieme stile di vita, alimentazione e attività fisica. Servono a vincere una raffica di malattie, stando alle testimonianze che vanno in onda sul canale monotematico, seguite da una precisazione autoassolutoria in cui si dice di mantenere sempre il rapporto con i medici (anche se poi ogni tanto si spiega che la «medicina moderna ha fallito»). Per dire: iniziativa a Bologna, ecco l’ex camionista che dice a Panzironi di avere vinto il mal di schiena grazie ai suoi suggerimenti; la casalinga che sostiene di avere superato la depressione; un signore di mezza età che ora non ha più il reflusso. Sparate parecchio pesanti (e sì, meglio, molto meglio, rivolgersi ai medici che a un giornalista come Panzironi ). Le video testimonianze sono diffuse anche on line e hanno già alimentato le preoccupazioni del ministro della Salute, Giulia Grillo WANNA MARCHIL’altro giorno ha ironizzato: «In Italia celebriamo gli scienziati, come Leonardo da Vinci e Galileo Galilei, ma si crede ancora a maghi e stregoni. A questo punto tutto è possibile, anche che il prossimo ministro della Salute sia Wanna Marchi ». Parlando di Panzironi , ma anche di una iniziativa no-vax, la Grillo ha aggiunto: «Si tratta di fenomeni che vanno capiti, come stamina, e che ci portano a interrogarci su come mai la società oggi abbia messo in crisi quello che dovrebbe essere un patrimonio da difendere a tutti i costi, ovvero il metodo scientifico». La Società italiana di diabetologia (Sid) ha invitato le persone con diabete a non abbandonare le terapie: «Denunceremo questo flusso di disinformazione e di fake news che può nuocere gravemente alla salute delle persone».LA SEGNALAZIONEIl presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli: «La tutela della salute dei cittadini da parte dello Stato passa anche attraverso un uso non distorto delle informazioni: per questo abbiamo subito segnalato l’evento Life120 Live, in programma a Roma, alle autorità competenti. Non si può strumentalizzare la scienza medica per sostenere false speranze. Non si può giocare con la salute delle persone, specie se questo porta ad abbandonare le terapie per seguire un’illusione».Panzironi su Facebook fa sapere che oggi si faranno le ore piccole all’Eur: si comincia alle 10 (bisogna registrarsi e l’ingresso è gratuito) ma lui incontrerà «il Popolo Life 120 alle 23.30». E firmerà anche le copie dei suoi libri. Sarà fondato l’albo degli «Angeli del Life 120», dei volontari che potranno incontrare in forma privata Panzironi. E conoscere «i nuovi progetti in difesa dello stile di vita Life 120». Cosa significa?