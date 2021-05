Paracetamolo in gravidanza, aumenta il rischio di autismo nel nascituro: ecco lo studio

Le donne incinte hanno avvertito che l'assunzione di paracetamolo «aumenta il rischio di autismo e ADHD nel bambino». È questo l'esito di una ricerca, descritta come la più grande fatta finora, prendendo dati da Regno Unito, Danimarca, Paesi Bassi, Italia, Grecia e Spagna. Il ricercatore Jordi Sunyer ha affermato che le donne possono ancora usare gli antidolorifici durante la gravidanza, ma ha aggiunto di usarli «solo quando necessario».

Il rischio è correlato al motivo per cui si assume il paracetamolo

I medici nonostante abbiano trovato un collegamento affermano che l'aumento del rischio potrebbe essere causato dai motivi per cui le donne incinte hanno assunto gli antidolorifici in primo luogo, piuttosto che dal farmaco stesso. Il professor Andrew Shennan, professore di ostetricia, King's College di Londra, ha detto a The Sun: «Il paracetamolo è un farmaco importante per ridurre le temperature e le alte temperature possono essere dannose per le gravidanze. Attualmente le donne dovrebbero ancora prendere il paracetamolo quando necessario e chiedere consiglio al proprio medico di famiglia o all'ostetrica se incerti». Ha aggiunto inoltre: «Questo studio suggerisce che nelle donne che hanno assunto paracetamolo in gravidanza la possibilità di autismo nel loro bambino potrebbe essere leggermente superiore».

Ad esempio, «invece di una possibilità su 1.000, potrebbe essere 1.2 / 1.000. O per ogni cinque casi di autismo potrebbe essercene uno in più».

L'ibuprofene pericoloso, paracetamolo no

Il sito web del NHS afferma: «Il paracetamolo è stato usato regolarmente durante tutte le fasi della gravidanza per ridurre la temperatura elevata e per alleviare il dolore. Non ci sono prove evidenti che abbia effetti dannosi su un nascituro. Ma si consiglia alle donne in gravidanza di evitare l'altro comune medicinale antidolorifico ibuprofene. Questo perché l'assunzione di ibuprofene in questa fase della gravidanza è associata a un aumentato rischio di complicanze, tra cui un problema cardiaco nel bambino e una ridotta quantità di liquido amniotico».