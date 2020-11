Covid, passeggiare con il cane può aumentare il rischio «del 78%». Lo studio spagnolo

«La passeggiata con il cane può aumentare il rischio di contrarre il Covid del 78%». Lo sostiene uno studio spagnolo. I ricercatori dell'Università di Granada e dalla Scuola andalusa di sanità pubblica hanno condotto un sondaggio in Spagna su 2.086 persone, il 41% delle quali aveva un'età compresa tra 40 e 54 anni. Alle persone è stato chiesto cosa avessero fatto durante la pandemia e se avessero contratto il virus, quindi i ricercatori hanno confrontato i risultati per capire quali comportamenti o attività fossero più a rischio.

Covid, primo contagio un anno fa in Cina. Salute, lavoro, affetti: così è cambiata la nostra vita

Covid, l’allarme dei medici: «Tra due settimane ospedali al collasso»

I ricercatori spagnoli hanno scoperto che 98 persone intervistate hanno contratto il Covid, pari al 4,7% del campione preso in esame. Tra i comportamenti e le attività considerati più a rischio sono emersi la consegna della spesa del supermercato a casa, che ha aumentato il rischio del 94% ed è stato ritenuto più pericoloso dell'andare effettivamente al supermarket, e poi portare a spasso il cane. La passeggiata con il cane, secondo lo studio spagnolo, può aumentare il rischio di contrarre il coronavirus del 78%.

«I risultati della nostra ricerca segnalano un aumento del contagio tra i proprietari di cani», conferma la professoressa Cristina Sánchez González. Questo perché, si legge nello studio, i cani potrebbero diffondere il virus toccando superfici contaminate. Quanto gli animali possano effettivamente trasmettere il virus all'uomo, tuttavia, non è ancora chiaro e dimostrato.

Nuevo artículo publicado en Environmental Research: "The spread of SARS-CoV-2 in Spain: hygiene habits, sociodemographic profile, mobility patterns and comorbidities". @PilarArandaUGR @mjsanchezperez @mrbarranco @crissg_gr https://t.co/mvSDErVSNg pic.twitter.com/2tIcYX4vmM

— Daniel Redondo Sánchez (@dredondosanchez) September 28, 2020