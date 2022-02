Paxlovid e pillola Merck: come funzionano e le differenze tra le due cure anti-Covid, i fattori e l'efficacia

Poter disporre di un farmaco anti-Covid in più per gli infettivologi non può che essere una buona notizia. L’arrivo del Paxlovid prodotto dalla Pfizer, che si va ad aggiungere all’altro medicinale già in uso, ossia il molnupiravir della Merck, rappresenta infatti un’ulteriore opportunità per riuscire a curare l’infezione causata dal sars cov 2. I due farmaci, infatti, saranno prescritti dagli specialisti in ospedale e poi si potranno assumere...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati