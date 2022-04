Pazienti oncologici e vaccini contro il Covid: piano al vaglio

Vaccini contro il Covid-19 al centro del dibattito in programma domani, giovedì 28 aprile, nell’auditorium “Cosimo Piccinno” del ministero della Salute, in Lungotevere Ripa. L’incontro istituzionale sul tema “La vaccinazione del paziente oncologico. Nuove opportunità per la sanità pubblica” è promosso dalle società scientifiche Simit (malattie infettive e tropicali) e SItI (igiene, medicina preventiva e sanità pubblica) con l'Associazione italiana di oncologia medica e la partecipazione della Federazione delle associazioni di volontariato in oncologia. «Sin dall’inizio della campagna vaccinale, a partire da febbraio-marzo 2021 – dice il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri – è stata posta particolare attenzione nell’identificare i pazienti oncologici tra i soggetti estremamente vulnerabili che avevano diritto a vaccinazione prioritaria». Le esperienze organizzative sono riportate nel nuovo piano di prevenzione al momento all’attenzione del Gruppo consultivo nazionale sulle vaccinazioni.

