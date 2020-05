Compie 60 anni la pillola anticoncezionale, cardine della liberazione delle donne

piccola contraccettiva era nata molto prima: il 10 maggio 1960 - sì esattamente 60 ani fa - arrivò sugli scaffali delle farmacie americane, approvata dalla Fda. Una vera rivoluzione non solo nella storia della medicina e delle scoperte scientifiche del '900 ma anche del costume, della società. Nonché ovviamente un cardine della liberazione della donna che non a caso alla fine di quel decennio diventava elemento fondamentale dei movimenti del '68 e in particolare del movimento femminista.



LA STORIA

Gli ormoni come possibilità anticoncezionale si studiavano già dagli anni Trenta del Novecento ma sin dal 1914 sulla rivista Woman Rebel ll'infermiera americana Margaret Sanger aveva espresso la necessità di un'azione per il controllo delle nascite. Ma il controllo delle nascite era proibito e nei paesi cattolici, come l'Italia, era addirittura illegale. . Si deve ancora a lei decisamente all'avanguardia anche nel fondare la Planned Parenthood of America la svolta: nel 1950 incontrò la miliardaria Katherine McCormick. L'erediteria mise sul piatto quasi due milioni di dollari, le due Osteggiata dallo Stato e soprattutto dalla Chiesa cattolica, in Italia ci volle addirittura l'abrogazione di una legge, la 553 del codice penale, per farla diventare legale. E stiamo parlando del 1978, anche se due anni prima il ministero della Sanità aveva ammesso il suo uso, dopo che era stata accettata nove anni prima ma solo per fini terapeutici. Però laera nata molto prima: il 10 maggio 1960 - sì esattamente 60 ani fa - arrivò sugli scaffali delle farmacie americane, approvata dalla Fda. Una vera rivoluzione non solo nella storia della medicina e delle scoperte scientifiche del '900 ma anche del costume, della società. Nonché ovviamente un cardine della liberazione della donna che non a caso alla fine di quel decennio diventava elemento fondamentale dei movimenti del '68 e in particolare del movimento femminista.

covarono due improbabili medici con un piccolo laboratorio: Gregory Pincus, un biologo soprannominato “Dr. Frankenstein”, per aver effettuato con successo una fecondazione in vitro di un coniglio nel 1934, e John Rock, un medico cattolico e conservatore, specialista in fertilità



Nacque così il medicinale Enovid, definito contro i disturbi mestruali, con la dicitura sulla confezione: «Questo medicinale eviterà l'ovulazione». In meno di due anni vendette più di mezzo milione di confezioni .

Ma al di là delle cifre è nell'utilizzo che la pillola è stata al centro in questi 60 anni di una lunga storia di lotta femminile, pregiudizi, battaglie ideologiche. E' alla donna, e alla sua autodeterminazione che viene data la libertà/facoltà di prenderla e quindi, non delegando all'uomo nessuna azione contraccettiva, di essere libera o meno di rimanere incinta.Un passo avanti notevole, se pensiamo alle nostre nonne legate alla maternità e alla casa a filo doppio.

Il corpo è il mio e lo gestisco io

, slogan storico delle femministe definiva il libero arbitrio. Ora si poteva fare l'amore o sesso senza preuccupazioni e pensare anche a studiare e a lavorare e anch ea mettere su famiglia quando si decideva da sole. Non fu facilissimo. E la storia contrastata della pillola incrocia quella non meno rivoluzionaria dei consultori, nati per favorire la contraccezione, informando ed educando le donne. Ora i consultori, sempre meno in Italia, sono rimasti avamposto educativo per le generazioni di oggi che godono di diritti conquistati spesso a suon di battaglie , manifestazioni e spesso arresti .

