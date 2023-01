Pillola contraccettiva gratis nei consultori, si parte nel Lazio

«Pillola contraccettiva gratis nei consultori del Lazio. La scorsa settimana il tavolo tecnico regionale specifico ha praticamente concluso l'iter amministrativo ed entro i primi giorni di febbraio ci sarà la delibera che consentirà l'erogazione gratuita del farmaco. Una scelta resa possibile grazie a uno stanziamento di 10 milioni di euro previsto nel bilancio regionale e voluto da Alessio D'Amato», candidato del centrosinistra alle elezioni regionali, nel suo ruolo di assessore alla Sanità. Lo si legge in una nota di Laura Anelli, ginecologa e membro del tavolo tecnico regionale per l'erogazione della pillola gratuita nei consultori.

Anelli è anche coordinatrice dei consultori familiari, responsabile dell'area di Ostetricia e ginecologia della Asl Roma 1 e candidata della Lista civica D'Amato presidente. «Tutto questo - sottolinea - avviene mentre all'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, la decisione sulla rimborsabilità degli anticoncezionali orali si è arenata. Ufficialmente per un problema di copertura finanziaria (nel 2021 la spesa per la pillola è stata in Italia di 272 milioni), ma in realtà per la resistenza politica messa in atto nella Commissione prezzi e rimborsi dai rappresentanti delle Regioni guidate dal centrodestra. La decisione è stata rimandata, ma non si può sapere a quando, dal momento che presto i vertici dell'Aifa verranno rivoluzionati». Intanto «il Lazio non si ferma, e dopo aver assunto con concorso decine di psicologi per i consultori ora siamo praticamente pronti per questo ulteriore passo avanti verso le donne».