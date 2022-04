Viaggi dall'estero, dal primo maggio addio al Plf: cos'è il modulo da compilare prima di partire

Non solo mascherine e Green pass, dal primo maggio addio anche al passenger locator form (plf). Con l'ordinanza di proroga al 31 maggio delle disposizioni per gli arrivi dai Paesi Esteri, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha introdotto un'importante novità che riguarda il passenger locator form: dal 1 maggio non sarà più necessario.

Passenger Locator Form, cos'è

Il Passenger Locator Form (Plf) era un documento obbligatorio che riguardava tutti i passeggeri in arrivo in Italia introdotto la scorsa estate e da utilizzare insieme al Green Pass. Si trattava di un modulo da mostrare in aeroporto per i viaggi all'interno dell'Unione Europea, in cui bisogna indicare tutte le informazioni necessarie per "localizzare" il viaggiatore in caso di contagio da Covid durante lo spostamento.