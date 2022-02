«Pochi medici e letti in ospedale, servono interventi immediati»

Lo stato dell'assistenza negli ospedali italiani richiede «interventi immediati». La vita media di moltissime strutture ha superato «ogni limite plausibile e sono addirittura inadeguate anche solo ad ospitare le nuove tecnologie». I medici ospedalieri sono 130mila, 60mila meno della Germania, e i posti letto ordinari sono 314 per 100mila abitanti rispetto alla media Ue di 500. Carenze anche per le terapie intensive. È la fotografia del servizio sanitario nazionale scattata dal Forum delle Società Scientifiche dei Clinici Ospedalieri e Universitari, che chiede una riforma urgente. Il Pnrr prevede invece, afferma, «pochissime risorse» per l'assistenza ospedaliera.

