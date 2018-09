Giovedì 13 Settembre 2018, 21:32 - Ultimo aggiornamento: 13-09-2018 21:34

Appuntamento con la seconda edizione di “Atelier della salute: esperienze, percorsi, soluzioni per vivere… meglio!”, manifestazione organizzata dalla Scuola di Medicina e Chirurgia e dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II. Venerdì 21, dalle 10 alle 19, e sabato 22 settembre, dalle 9 alle 17, al Policlinico federiciano. Le numerose attività in programma sono gratuite e aperte a tutti. Per alcune è richiesta l’iscrizione da effettuare sul sito www.atelierdellasalute.it , dove è possibile consultare il programma completo dell’iniziativa.Saperne di più sulla dieta mediterranea, riscoprire i sapori dei grani antichi, sperimentare lo yoga e il taekwondo, confrontarsi con i professionisti della salute del Policlinico Federico II sull’uso della cannabis a scopo terapeutico e su come prevenire lo stress, effettuare una visita senologica e un ecocolordoppler per la prevenzione dell’ictus ischemico: Atelier della Salute torna con un programma ancora più ricco. 40 workshop interattivi, per coinvolgere i partecipanti in un confronto aperto con gli esperti; 50 stand esperienziali, collocati nel piazzale antistante l’Aula Magna “Gaetano Salvatore”, con i gruppi scientifici multidisciplinari di Scuola e Azienda, proposte salutari da poter replicare nel quotidiano; 7 show cooking, allestiti nei locali della mensa aziendale e frutto della collaborazione tra gli esperti di nutrizione della Federico II e chef del territorio campano per favorire una maggiore consapevolezza nella scelta degli alimenti e nelle modalità di cottura; 15 diverse attività nell’area benessere, replicate in più sessioni, sul prato centrale, per sperimentare attività sportive e tecniche di rilassamento; più di 1000 visite mediche gratuite, suddivise in 30 diverse tipologie di prestazioni specialistiche, erogate dai professionisti dell’Azienda, in collaborazione con Campus Salute Onlus e Fondazione Pro Onlus.Sarà, inoltre, allestita una mostra fotografica a cura del Comitato unico di garanzia dell’azienda ospedaliera universitaria Federico. Alimentazione, attività fisica e movimento, benessere psicologico, pratiche di prevenzione, questi agli altri temi che, anche quest’anno, saranno al centro della manifestazione. Largo anche all’area dedicata al vivere bene oltre la patologia,e all’area dedicata al rapporto tra salute dell’uomo e salute dell’ambiente. Un ulteriore spazio, inoltre, sarà riservato all’health-innovation, approcci innovativi all’organizzazione sanitaria, e all’health-literacy, per favorire la comunicazione con i cittadini.«L’obiettivo della manifestazione è contribuire a ridurre gli ostacoli all’adozione di sani stili di vita attraverso un approccio cooperativo», sottolinea Vincenzo Viggiani, direttore generale dell’azienda ospedaliera universitaria Federico II. «Atelier della salute è condivisione e sperimentazione - aggiunge Luigi Califano, presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia federiciana - per comunicare la salute in modo partecipativo e globale. Realizzare un programma così ricco in quantità e qualità è merito di un lavoro sinergico tra Scuola e Azienda». La macchina scientifica ed organizzativa coordinata, anche quest’anno, da Cesare Formisano, professore associato di Chirurgia generale della Scuola di Medicina e Chirurgia, e Alessandra Dionisio, responsabile della comunicazione dell’Azienda.Ad arricchire la manifestazione, la presenza di esperti e personaggi del mondo della comunicazione della salute e dello spettacolo. La cerimonia inaugurale (venerdì 21, 10.00-12.30) sarà dedicata alla diseguaglianze di salute, con una tavola rotonda, condotta e moderata dalla giornalista Chiara Del Gaudio, che vedrà confrontarsi i maggiori esperti nazionali sul tema. A chiudere la prima giornata della manifestazione la performance teatrale di Marina Confalone. Per la cerimonia conclusiva (sabato 22, 15.30-17.00) l’intervento di Michele Mirabella, conduttore, autore e regista, testimone d’eccezione del ruolo e dell’evoluzione della comunicazione della salute in tv. A seguire il pianista Danilo Rea nel concerto dal titolo “Emozioni in musica: viaggiare nel tempo a ritmo di jazz”.Per gli stand esperienziali, le cerimonie, le performance artistiche e la mostra fotografica non è necessaria la prenotazione: i cittadini interessati potranno accedere liberamente all’area dedicata e confrontarsi con i professionisti della salute nell’ambito degli stand. Per le visite mediche specialistiche, la prenotazione è invece da effettuare sul posto il giorno stesso a partire da un'ora prima del loro inizio nel gazebo di accettazione. Le prestazioni saranno effettuate fino ad esaurimento delle disponibilità di ogni ambulatorio attivo. Potranno accedere alle visite esclusivamente coloro che non stiano già seguendo uno specifico percorso diagnostico-terapeutico al Policlinico Federico II o altra struttura assistenziale.