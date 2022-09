Flebolinfologia, meeting internazionale a Pompei ​con Maurizio Pagano

Sabato 10 settembre 2022, a partire dalle ore 9, nella Sala congressi dell’Habitat79 hotel di Pompei (Na), si terrà l’evento internazionale «Young briefing», meeting internazionale promosso dalla Società italiana di Flebolinfologia, presieduta dal dottor Maurizio Pagano, dirigente medico dell’ospedale di Pagani «Andrea Tortora» presso l’Uoc di Chirurgia Generale ed Oncologica diretta dal professore Massimiliano Fabozzi.

Si tratta della tredicesima edizione del tradizionale congresso internazionale di Flebolinfologia organizzato dalla Sifl. Evento che ritorna in presenta dopo due anni di stop per l’emergenza sanitaria. A confronto specialisti del settore, professionisti esperti e tante giovani promesse della Flebologia e della Linfologia, provenienti da ogni parte del mondo, chiamati a discutere delle ultime novità in tema di chirurgia delle varici, ulcere, trombosi venosa e linfedema oncologico.

Quale elemento di novità rispetto alle precedenti edizioni, quest’anno è prevista una tavola rotonda, che si terrà venerdì 9 settembre, dalle ore 15 alle ore 17, alla vigilia dell’avvio dei lavori congressuali, e sarà incentrata sull’importanza dell’attività sportiva nel post-operatorio per i pazienti oncologici, quale trattamento preventivo del linfedema oncologico. Interverranno, tra gli altri, Gaia Casati (Tennis in rosa A.S.D. onlus) e Veronica Carratù (Noi donne….soprattutto onlus).