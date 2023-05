“Il diabete: tra ospedale e territorio”, il corso di aggiornamento al Grand Hotel Serapide

«Secondo l’organizzazione mondiale della sanità, il diabete mellito è in costante aumento negli ultimi decenni, attribuendo 1,5 milioni di decessi a tale malattia. Inoltre, tale patologia ha un alto impatto socio-economico non solo per la sua elevata diffusione ma anche per la gravità delle sue complicanze. Ecco quindi l’importanza di acquisire nuove conoscenze circa la diagnosi e il trattamento intensivo della patologia sin dall’esordio, in modo da permettere sia di migliorare la qualità della vita del paziente, sia di risparmiare i costi a carico del sistema sanitario nazionale», a lanciare l’allarme è la dottoressa Maria Corvino, presidente del corso di aggiornamento “Il diabete: tra ospedale e territorio”, in programma mercoledì 24 maggio al Grand Hotel Serapide di Pozzuoli .

«Negli ultimi anni la ricerca scientifica ha messo a disposizione numerose innovazioni per una cura sempre più personale e personalizzata della malattia. Nuove classi farmacologiche, nuove tecnologie sempre più sofisticate hanno dimostrato efficacia nel controllo glicemico, senza particolari rischi aggiuntivi di ipoglicemia, sviluppando potenziali effetti di prevenzione cardio-nefro-cerebro-vascolare», proseguono i dottori Antonio Maddalena e Vincenzo Nuzzo, responsabili scientifici della giornata .

Il corso “Il diabete: tra ospedale e territorio” si divide in quattro sessioni, con il programma che si aprirà con i saluti del direttore dell’Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva.

Durante la giornata di lavoro verranno trattati alcuni aspetti della patologia diabetica. Obiettivi principali dell’iniziativa sono quelli di acquisire conoscenze circa la diagnosi, la gestione e la terapia del diabete e condividere gli standard di terapia, semplificando ed uniformando i percorsi diagnostico-terapeutici.