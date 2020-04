«Prevenzione e Sanità Pubblica» si rinnova e lancia «lnfo-Vax»

"Prevenzione e Sanità Pubblica”, trimestrale digitale di divulgazione medico scientifica, si rinnova partendo dai principi che lo hanno caratterizzato sin dal suo primo numero: attendibilità certificata, veridicità dei dati ed evidenze statistiche.



Sempre chiara la missione della rivista, come sintetizzato dalla professoressa Maria Triassi, direttore scientifico dell’ambizioso progetto: «È un momento drammatico e chi, come me, è impegnato in prima linea nella lotta al Covid-19 ogni giorno è costretto a confrontarsi con il dolore e la sofferenza. “Prevenzione e Sanità Pubblica” è un prodotto di qualità e, visto il momento, mi sembrava perciò ancora più importante rilanciarlo arricchito di nuovi contenuti e servizi. Abbiamo deciso di puntare sulla comunicazione digitale perché il web è il luogo in cui fioriscono fake news pericolose e prive di attendibilità. Noi siamo impegnati nella diffusione della cultura della prevenzione vaccinale. Continueremo a farlo in maniera etica e con tutte le nostre forze: sempre e comunque attraverso la proposta di contenuti scientifici fondati e di qualità».



“Prevenzione e Sanità Pubblica” – editato da Improve Communications – affronta questo difficile 2020 attraverso la proposta di ricercati approfondimenti e contenuti educativi, informati e preventivi.



La grande novità sarà Info_Vax - app gratuita dedicata alle tematiche vaccinali - il cui scopo principale sarà quello di diffondere i contenuti della rivista e, soprattutto, fornire un servizio all’utenza dinamico e socialmente utile. Potranno beneficiarne, in particolare, le neo mamme che - attraverso notifiche push – riceveranno aggiornamenti e alert in merito alle scadenze legate alle vaccinazioni personali e dei bambini.



Nei mesi di giugno, settembre e dicembre previste le prossime uscite.