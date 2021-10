Prix Galien, un premio al farmaco contro la Sma: la farmaceutica Novartis ottiene tre riconoscimenti

Arriva un premio pr un farmaco contro la Sma. Ritorna il Prix Galien Italia a premiare l'innovazione farmaceutica. Novartis ottiene tre riconoscimenti per proprie soluzioni terapeutiche. Nel corso della cerimonia di premiazione che si è tenuta ieri a Milano, uno dei riconoscimenti è andato a una terapia genica contro la Sma (l'atrofia muscolare spinale). L'onasemnogene abeparvovec ha ottenuto il Prix Galien nella categoria dei medicinali per terapia avanzata. Una menzione speciale nella categoria dei farmaci di sintesi chimica è stata invece riconosciuta alla combinazione terapeutica dabrafenib+trametinib, prima terapia a bersaglio molecolare approvata come trattamento adiuvante nei pazienti con melanoma in stadio III. Altra menzione speciale, questa volta nella categoria delle terapie digitali, a Qvm149, che in Europa è la prima terapia inalatoria per l'asma non controllato utilizzabile insieme a un sensore digitale opzionale che si collega allo smartphone attraverso Bluetooth.

«Il riconoscimento ricevuto anche quest'anno è una conferma importante per noi», afferma Pasquale Frega, country president e amministratore delegato di Novartis Italia. «Ha ancora più valore dopo la dura prova che l'offerta di salute ha dovuto affrontare nel corso della crisi pandemica, superata proprio grazie al contributo determinante dell'innovazione farmaceutica di cui siamo promotori - aggiunge - I tre riconoscimenti che Novartis ha ottenuto al Prix Galien, testimoniano ulteriormente il nostro impegno nel re-immaginare la medicina e nel contribuire a rendere migliore la vita di tanti pazienti ». Noto come il 'Nobel' della farmacologia, il Prix Galien è nato in Francia nel 1970 per valorizzare le più importanti innovazioni nel campo della ricerca farmacologica, si svolge anche in Italia dal 1992 ed è diventato nel tempo uno degli appuntamenti più prestigiosi e attesi della comunità medico scientifica nazionale.