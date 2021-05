Professioni sanitarie, vertice tra l'Ordine e i manager di Santobono e Asl Napoli 3

Valutazione del fabbisogno occupazionale, rispetto delle funzioni assistenziali, corretta attribuzione delle mansioni in base alle norme e leggi che regolano i contratti di lavoro dei 19 profili professionali afferenti al più giovane degli ordini di area sanitaria. E poi stabilizzaizone dei precari, reclutamento del personale attraverso avvisi di mobilità, concorsi a tempo indeterminato e scorrimento delle graduatorie attive: sono questi solo alcuni dei nodi affrontati in un recente incontro che si è svolto al Santobono tra il direttore generale dell’azienda ospedaliera pediatrica Rodolfo Conenna, il presidente dell'Ordine delle professioni sanitarie Franco Ascolese, il vice-presidente Paolo Esposito e il consigliere Giuseppina Della Corte.

“Un tavolo di lavoro fattivo - sottolinea Ascolese - avvenuto nell’ambito di una serie di incontri avviati con le direzioni generali di Asl e strutture ospedaliere del territorio al fine di collaborare. Intendiamo ribadire le prerogative dei nostri associati, collaborare con le aziende per affrontare annose questioni inerenti soprattutto il fabbisogno occupazionale, il reclutamento del personale, il corretto impiego dei colleghi afferenti ai 19 profili del nostro Ordine e l'abusivismo professionale, di chi esercita senza avere i titoli ovvero è sottoutilizzato magari impiegato in mansioni non proprie a favore di altre figure professionali di area sanitaria che nulla hanno a che fare con i nostri titoli. Incarichi di pertinenza delle 19 professioni non sempre svolti dai professionisti aventi titolo e ciò incide sul fabbisogno occupazionale facendo emergere assenze, carenze e precarietà".

In pista la proposta di un’eventuale apertura di un tavolo tecnico e un vibrato sollecito per la stabilizzazione del personale precario. Urgente l’avvio di concorsi e gli avvisi di mobilità. “Bisogna incentivare i modelli organizzativi prevedendo l’assegnazione e la programmazione di incarichi di funzione e di coordinamento - aggiunge Ascolese - contrastare il fenomeno dell’esercizio abusivo di professionisti non ancora iscritti all’Ordine oltre che mettere in evidenza alcune criticità che interessano le professioni che, non dimentichiamolo, sono altamente specifiche per i vari tipi di servizi assistenziali erogati in particlare nel polo pediatrico partenopeo. Abbiamo dato un primo importante segnale di presenza sui temi prontamente raccolto dal direttore generale che si è impegnato a dar seguito a tale incontro”.

Dopo il Santobono il 21 maggio è stata la volta dell'incobtro col manager dell’Asl Napoli 3 sud Gennaro Sosto e con il direttore sanitario aziendale Gaetano D’Onofrio: due ore di faccia a faccia a cui hanno partecipato, oltre ad Ascolese anche l’avvocato Giuseppina Campolo, i componenti del Consiglio direttivo dell'Ordine Giuseppina Della Corte, Cosimo De Marco, Roberto Caserta, nonché la presidente della Commissione d’Albo degli Educatori professionali Marilina Ambrosino ed il membro della Commissione d’Albo dei Fisioterapisti Michele Orlanducci.

Anche per l’Asl Napoli 3 Sud sottolineati i nodi dell'assenza e carenza di personale, sia a livello ospedaliero che territoriale, nell’ambito delle professioni afferenti alle aree riabilitative, tecnico assistenziale, diagnostica e preventiva. Fari puntati sui precari da mesi e mesi in prima linea contro il Covid e da stabilizzazione secondo quanto riconosciuto dalla legge avviando procedure concorsuali (entro il mese di giugno) per dare sicurezza ai profili inquadrati con incarichi provvisori e ricorrendo agli scorrimenti di graduatorie in particolare per i Tecnici sanitari di radiologia medica (Castellammare di Stabia) di cui si rilevano gravi carenze comuni anche nelle altre strutture ospedaliere e territoriali dell’Asl Napoli 3 Sud. Strada percorribile, quest'ultima, stipulando una convenzione con il Cardarelli che ha una graduatoria ancora valida.

L'ultimo punto messo a fuoco ha riguardato la promozione e l’implementazione di modelli organizzativo-gestionali che prevedano la presenza di profili dirigenziali per le professioni sanitarie e l’assegnazione e la programmazione di incarichi di funzione e di coordinamento nelle aree delle nostre professioni sanitarie. Il direttore Sosto ha garantito l’avvio di un concorso specifico su questo fronte in tempi brevi, mentre Conenna si è impegnato a garantire l’implementazione del modello organizzativo-gestionale già presente all’interno dell’azienda “Santobono-Pausilipon” che dirige.