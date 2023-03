​Pseudomonas aeruginosa, allarme per il super batterio che causa infezioni agli occhi: morti e perdita di vista negli Usa

Pseudomonas aeruginosa, è allerta negli Stati Uniti per il super batterio, resistente ai farmaci, che sta causando infezioni agli occhi: ad oggi sono stati 68 i casi confermati in 16 Stati di persone colpite dal raro ceppo di Pseudomonas, 3 i morti, 8 le segnalazioni di perdita della vista e 4 di rimozione chirurgica del bulbo oculare. I Centers for diseases control and prevention (Cdc) stanno collaborando con la Food and drug administration (Fda) e i dipartimenti sanitari statali e locali per indagare sul focolaio. L'indagine fino ad oggi ha identificato alcune lacrime artificiali come possibile fonte di infezione.

Tanto che Cdc e Fda hanno raccomandano a medici e pazienti di interrompere l'uso dei prodotti EzriCare o Artificial Tears in attesa di ulteriori indicazioni. Il ceppo epidemico, Pseudomonas aeruginosa resistente ai carbapenemi, non era mai stato segnalato negli Stati Uniti prima di questo focolaio. La maggior parte dei pazienti aveva comunque riferito di utilizzare lacrime artificiali, riportando oltre 10 diverse marche. Altri due prodotti - Purely Soothing di Pharmedica Usa, 15% Msm Drops e Apotex's Brimonidine Tartrate Ophthalmic Solution, 0,15% - sono stati ritirati in maniera preventiva dalle aziende produttrici.

Cosa è

L'infezione da Pseudomonas aeruginosa è una tipica infezione nosocomiale, cioè nella maggior parte dei casi si contrae in ospedale. Pseudomonas aeruginosa è un batterio Gram-negativo, un patogeno opportunista che colpisce soprattutto persone con difese immunitarie o barriere fisiche (pelle o mucose) compromesse. È il patogeno più spesso isolato in pazienti ricoverati da più di una settimana e uno dei microbi coinvolti dal fenomeno della resistenza a più antibiotici (multi-drug resistance). L'infezione avviene in tre fasi: attacco del patogeno e colonizzazione; infezione locale; passaggio nel sangue e malattia sistemica.

Sintomi

Tra i diversi sintomi riscontrati, i più comuni sono febbre; cianosi; disidratazione; fastidi addominali lesioni emorragiche e necrotiche; ascessi; noduli sottocutanei; cellulite; soffio cardiaco fascite; difficoltà di movimento; edema palpebrale; secrezioni oculari purulente; eritema congiuntivale.

Malattie

Le malattie associate all'infezione da Pseudomonas aeruginosa che posso portare a: problemi respiratori (ad esempio polmonite); presenza di batteri nel sangue; endocardite problemi al sistema nervoso centrale (come meningiti o ascessi cerebrali); problemi all'orecchio (ad esempio otiti); problemi agli occhi (ad esempio endoftalmite o cheratite batterica); problemi ad ossa e articolazioni (come l'osteomielite); problemi gastrointestinali (come diarrea, enterite ed enterocolite); problemi alle vie urinarie

problemi dermatologici (ad esempio ectima gangrenoso)

Mortalità

La malattia invasiva in questi pazienti è caratterizzata da una tipica broncopolmonite bilaterale diffusa con la presenza di microascessi e necrosi del tessuto. Il livello di mortalità è del 70%.

Cura e terapia

Anche gli interventi terapeutici dipendono dalla sede in cui Pseudomonas aerugnosa ha prodotto infezione. Ad esempio, in caso di interessamento cutaneo, si può riccorere ad irrigazioni di acido acetico all'1% o all'applicazione topica di agenti antibatterici come polimixina B o colistina. Particolare importanza riveste la corretta igiene delle aree cutanee interessate: l'eventuale tessuto necrotico dev'essere eliminato e gli ascessi drenati, mentre in ambito ospedaliero risulta essenziale l'accurata pulizia e disinfezione delle apparecchiature mediche.