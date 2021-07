Puglia, 70 nuovi casi e nessun decesso. Incidenza ancora su: 1,90% (ieri 1,21). Nessun decesso, ma salgono gli attuali positivi

Altri 70 casi positivi al Covid-19 dopo gli 81 di ieri in Puglia dove oggi sono stati effettuati 3.692 test (contro i 6.702 di ieri). L'incidenza sale ancora: il tasso di positività passa dall'1,21% di ieri all'1,90% di oggi.

Bari supera il Salento

I nuovi contagi sono così suddivisi: 26 in provincia di Bari, che strappa al Salento il primato negativo degli ultimi tempi, 14 in provincia di Brindisi, 3 nella provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 11 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 2 caso fuori regione e 3 caso di provincia non nota. Non sono stati registrati decessi. I ricoverati sono 75 (+1).

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Salento, file di ore negli hub vaccinali IL TURISMO Contagi in crescita: tra partenze e arrivi, pioggia di disdette L'EMERGENZA Tornano a salire i nuovi casi. Il tasso di positività sopra...

I dati dall'inizio dell'emergenza



Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.777.620 test.

245.779 sono i pazienti guariti (+11).

1.758 sono i casi attualmente positivi (+59, secondo giorno consecutivo di aumento, nelle 24 ore prima erano stati +58).



Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 254.196 così suddivisi:



95.379 nella Provincia di Bari;

25.632 nella Provincia di Bat;

19.897 nella Provincia di Brindisi;

45.261 nella Provincia di Foggia;

27.209 nella Provincia di Lecce;

39.612 nella Provincia di Taranto;

827 attribuiti a residenti fuori regione;

379 provincia di residenza non nota.