Puglia, 298 nuovi casi. Incidenza all'1,76%. Un decesso

Settembre si apre con un piccolo balzo in avanti dei contagi registrati nel bollettino epidemiologico regionale. Salgono infatti rispetto a ieri i nuovi casi di Covid in Puglia: nelle ultime 24 ore sono infatti 298 i nuovi casi (ieri erano 220) su un totale di 16.873 tamponi effettuati. Scendono invece i decessi, passati dai 6 di ieri all'uno di oggi.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Emiliano, Puglia pronta per la terza dose. «Forse già da... L'INTERVISTA L'appello del no vax: «Volevo fare il Rambo e sono finito...

Lecce e Bari le province più colpite

La provincia più colpita resta quella di Lecce, con 80 nuovi casi. Seguita però a stretto giro da Bari che ne ha 79. Nella Bat i contagi sono stati 64, 35 a Brindisi, 22 a Foggia, 15 a Taranto e 5 residenti fuori regione. Sono 4.500 le persone attualmente positive, 234 quelle ricoverate in area non critica, 20 in terapia intensiva.

Dati complessivi dall'inizio della pandemia

I casi totali dall'inizio della pandemia sono 263.852, 3.296.650 i test eseguiti, 252.639 le persone guarite, 6.713 quelle decedute.