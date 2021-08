Puglia, pochi i casi covid in 24 ore: 103 in un giorno ma cala anche il numero dei test. Sono168mila gli over 50 non vaccinati

Scende il numero dei nuovi casi covid in Puglia, ma scende anche il numero dei test effettuati. In un giorno 103 i casi registrati su 5.905 test effettuati in 24 ore con una incidenza dell'1,7%. Nessun decesso.

I numeri del bollettino

Il numero più alto di casi, seppur pochi rispetto alle settimane precedenti,si registra ancora una volta nel Salento: è la provincia di Lecce quella con più casi, 31 per ,l'esattezza. Segue Brindisi con 23 casi, quindi Foggia con 21 e Bari 14. Restano a numeri ad una cifra invece le altre province pugliesi: Bat a quota 9, Taranto 2 casi. I residenti positivi fuori regione invece sono 2, mentre uno è ancora in fase di definizione.

APPROFONDIMENTI LA CAMPAGNA Covid, da oggi in Puglia vaccini senza prenotazione ai giovani dai 12...

LEGGI ANCHE: Covid, da oggi in Puglia vaccini senza prenotazione ai giovani dai 12 ai 18 anni: attesi 165mila ragazzi

Nessun decesso è stato registrato nella giornata dal 16 agosto: il numero complessivo dei decessi, dall'inizio della pandemia, sale a 6.682. Con gli ultimi contagiati, il numero degli attualmente positivi in Puglia supera la soglia dei 4mila: sono, precisamente, 4.235. I ricoverati in terapia intensiva sono 23 mentre sale il numero di quelli ricoverati in reparto: 136.

In Puglia 168mila over 50 non vaccinati

Sono 168.959 i pugliesi over 50 non vaccinati contro il Covid in Puglia, nel dettaglio 19.048 tra 70 e 79 anni; 41.220 tra 60 e 69 anni; 108.691 tra 50 e 59 anni. Sono le statistiche aggiornate del report ministeriale. In Puglia complessivamente sono state somministrate 5.108.459 dosi di vaccino, il 96,8% di quelle ricevute, cioè 5.278.787, dato aggiornato ad oggi pomeriggio alle 17. La Puglia è terza dopo Lombardia e Marche.