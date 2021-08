Puglia, 165 nuovi contagi Covid e due morti

Puglia, altri 165 nuovi contagi da Covid-19, su 13.287 tamponi analizzati. E' il dato contenuto nel bollettino epidemiologico regionale diffuso dal Dipartimento per la Salute. Lieve calo, dunque, rispetto ai giorni scorsi. Il tasso di positività è quindi pari all'1,24 per cento, 0,7 punti in meno rispetto alla percentuale della scorsa settimana.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Giovinazzo, discoteca chiusa per assembramenti: sanzione e stop per 5... REGIONE Puglia, pochi i casi covid in 24 ore: 103 in un giorno ma cala anche... LA CAMPAGNA Covid, da oggi in Puglia vaccini senza prenotazione ai giovani dai 12...

I positivi sono così suddivisi: 19 in provincia di Bari, 13 in provincia di Brindisi, 33 nella provincia Bat, 13 in provincia di Foggia, 59 in provincia di Lecce, 25 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota. Due i decessi, che portano il totale delle vittime a 6.684.