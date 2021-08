Covid, torna a salire il numero dei nuovi positivi: 364 in un giorno. Bat e Lecce le province più colpite

Un morto in 24 ore e 364 nuovi casi covid in Puglia secondo il bollettino diramato dalla Regione. Torna a salire il numero dei nuovi positivi con la provincia della Bat che continua ad essere la più colpita.

I numeri del bollettino del 21 agosto

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati registrati 364 nuovi casi di Covid su un totale di 16.853 test effettuati. Il maggior numero di nuovi positivi è stato riscontrato ancora una volta nella provincia di Barletta-Andria-Trani che sale a 118 nuovi positivi. Segue, ancora una volta, la provincia di Lecce con 82 nuovi contagi. Quindi Bari con 79, Foggia con 49, Taranto con 19 nuovi contagi e Brindisi con 16. Un caso la cui provenienza è ancora in via di definizione.

Gli attualmente positivi in Puglia salgono oggi a 4.505, di questi 24 sono ricoverati in terapia intensiva, mentre salgono a 163i pazienti ricoverati in reparti ospedalieri di area cosiddetta “non critica”. Il bilancio delle vittime di questa pandemia per la nostra regione sale a 6.691.