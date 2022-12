Covid, Schillaci: «Dalla Cina varianti già presenti in Italia. Limitare con l'Ue l'afflusso di passeggeri positivi»

In Cina si è realizzata un tempesta perfetta: lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci durante l'informativa al Senato sulla situazione Covid in seguito all'emergenza in Cina. «Un unicum paradossale, le immagini delle megalopoli sono state un'icona della malattia, norme impressionati e inaccetabili per una democrazia. Solo 4 milioni di casi segnalati a fine novembre. Poche le vaccinazioni in Cina, scarso livello di protezione dei vaccini utilizzati, poche dosi di chiamo. Omicron fino a poco tempo fa ha circolaro poco con una bassa immunità ibrida. Poi questo autunno la tempesta perfetta».

«Alla fine di novembre in Cina erano segnalati solo 4 milioni di casi, a fronte di una popolazione di un miliardo e mezzo di persone. Anche altri stati dell'area del Pacifico avevano scelto una politica di stretto controllo della diffusione del contagio, ma parallelamente avevano attuato campagne vaccinali altamente efficienti. In Cina invece l'argine della vaccinazione contro il Covid non ha funzionato per diversi motivi: poche le vaccinazioni eseguite rispetto al numero totale di cittadini, scarso il livello di protezione conferito dai vaccini utilizzati, che sono stati diversi da quelli usati nei paesi occidentali, ridotto il numero di persone anziane e fragili vaccinate, per di più con poche dosi di richiamo. Nella città di Shanghai, il 62% degli over-60 non è coperto con terza dose, e il 38% non è mai stato vaccinato». La strategia di contenimento in Cina, ha rimarcato il ministro, è stata quindi basata quasi esclusivamente «sulle misure di restrizione, venendo a mancare una contestuale azione di efficace prevenzione sanitaria come invece è stato fatto nel nostro Paese. Il virus, la variante Omicron in particolare, è fino a poco tempo fa circolata poco in Cina, con una conseguente bassissima immunità ibrida: ciò anche in quanto, a differenza di quanto avvenuto in Europa, una minima parte della popolazione è stata esposta al virus attraverso l'infezione naturale. Il risultato è stato quello di arrivare quest'autunno ad una tempesta perfetta con una copertura vaccinale insufficiente e la maggior parte delle persone ancora suscettibili. La riduzione repentina delle misure di restrizione, dopo la protesta popolare, ha funzionato da innesco perfetto generando inevitabilmente un impressionante numero di nuovi casi (le stime non ufficiali arrivano a oltre 250 milioni di casi, circa un abitante su cinque), con una previsione a breve di oltre un milione e mezzo di decessi. Un percorso tutt'altro che virtuoso, gestito attraverso una politica sanitaria sbagliata. Una lezione per l'intero pianeta su come non vada mai gestita un'epidemia».

I risultati dei primi tamponi

«I primi risultati di laboratorio evidenziano in CIna la circolazione di varianti e sottolignaggi già presenti nel nostro territorio e questa è la nostizia più rassicurante». Ha detto il ministro Schillaci sottolineando che le informazioni che arrivano dal paese asiatico sono insufficienti e poco affidabili. È necessario un «costante monitoraggio» nel timore che compaia una nuova variante del virus SarsCoV2, «una variante che vada oltre la Omicron», ma nello stesso tempo è importante «evitare interpretazioni allarmistiche». «Al momento - ha aggiunto - le varianti che alimentano i casi in Cina sono le stesse che già circolano da tempo a livello globale». Le sottovarianti in circolazione appartengono tutte alla famiglia Omicron, ha osservato Schillaci riferendo in particolare alla variante BF.7 e alla BA.5, che sta circolando da temp.

Il flusso dei passeggeri e l'accordo con l'Ue

«Serve raccordo con Ue per limitare l'afflusso di passeggeri positivi dal paese asiatico, abbiamo tenuto rapporti con Ecdc per uno continuo scambio di informazioni per provvedimenti rapidi e l'Italia partecipa al progetto di allerte precoci». Ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci durante l'informativa. Poi ha annunciato: «Ho firmato la proroga dell'utilizzo delle mascherine nelle strutture sanitarie e nelle Rsa fino al 30 aprile prossimo».