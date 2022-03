Quarantena solo per positivi sintomatici, modifiche green pass e addio al bollettino: le richieste delle Regioni al governo

Un percorso di allentamento delle misure anti-Covid da aprile, dopo la fine dello stato di emergenza, «basato sull'evidenza scientifica e sul quadro epidemiologico». Nonostante le incertezze della curva pandemica, il Governo è pronto a stilare la road map per portare il Paese verso il ritorno a una definitiva normalità dopo oltre due anni di pandemia, anche per rilanciare il turismo: l'ipotesi è di cancellare da subito l'obbligo del Green pass per ristoranti e bar all'aperto, così come per l'accesso negli hotel, ed eliminare il 'rafforzato' per i trasporti (basterebbe quindi avere un tampone negativo). Attualmente l'ultima tappa che prevede il 'capolinea' per tutte le restrizioni dovrebbe essere il 15 giugno, quando è prevista la fine dell'obbligo vaccinale per gli over 50, ma anche questa data potrebbe essere rimessa in discussione nel Cdm di domani. Uno step importante dovrebbe essere il mese di maggio, quando ristoranti e altri locali al chiuso potrebbero essere accessibili anche senza certificato verde.

Le richieste delle Regioni

Via il bollettino quotidiano

Eliminare le comunicazioni del bollettino quotidiano sui dati Covid, monitorando l'andamento di incidenza e occupazione dei posti letto ospedalieri su base settimanale. Lo chiedono le Regioni, che hanno inviato al Governo proposte per l'allentamento delle misure anti-Covid, in vista del prossimo decreto.

Rimodulare Green pass

Rimodulare gradualmente l'obbligo del possesso del Green pass, a partire dall'eliminazione per l'accesso ad attività che si svolgono esclusivamente all'aperto (come la ristorazione), ad eccezione dei contesti che per propria natura sono a rischio di assembramenti (stadi, concerti, parchi di divertimento), per i quali si potrebbe valutare l'introduzione del Green pass base invece di quello rafforzato, per arrivare al suo superamento nelle settimane successive alla scadenza dello stato di emergenza.

Isolamento solo per positivi sintomatici

Mantenere la misura dell'isolamento solo per i soggetti positivi al Covid e sintomatici. Lo chiedono le Regioni, che hanno inviato al Governo proposte per l'allentamento delle misure anti-Covid, in vista del prossimo decreto. I governatori chiedono anche di aggiornare il Sistema di monitoraggio «rispetto al contesto attuale», semplificandolo ulteriormente.

Mascherine

Mantenere l'obbligo di mascherine in tutti gli ambienti al chiuso (compresi i mezzi di trasporto, all'interno dei quali deve essere mantenuto l'obbligo di Ffp2) e, all'aperto, in caso di assembramento di persone. Lo chiedono le Regioni, che hanno inviato al Governo proposte per l'allentamento delle misure anti-Covid, in vista del prossimo decreto. Per quanto riguarda gli ambienti di lavoro, i governatori evidenziano che con la decadenza dello stato di emergenza, le mascherine chirurgiche non sono più classificate come 'dispositivi di protezione individualè e occorre prevedere una deroga in tal senso, altrimenti in tutti i luoghi di lavoro diventerebbe obbligatorio l'uso di mascherine Ffp2.