Quarantena, cambiano le regole dopo il contatto con un positivo? Figliuolo: «Riflessioni in corso con governo e scienziati»

Sulla quarantena potrebbero presto cambiare le regole. Lo ha spiegato il commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo parlando dell'altissimo numero di italiani - anche vaccinati - che in questo momento si trovano in isolamento a causa di un contatto stretto con un positivo: «La riflessione sul numero di persone in quarantena l'abbiamo fatta questa mattina col ministro Speranza. Gli scienziati stanno studiando con l'Istituto Superiore di Sanità. Adesso le quarantene sono diverse per i vaccinati e i non vaccinati - aggiunge a margine della visita all'hub vaccinale pediatrico allestito a Torino dalla Compagnia di Sanpaolo - si sta studiando cosa mettere in campo».

APPROFONDIMENTI IL FOCUS Contatto con un positivo, cosa fare? Quarantena, isolamento, tamponi,... LE REGOLE Quarantena dopo un contatto con un positivo, quanti giorni dura e... LE MISURE Capodanno all'estero, si può: quarantena e tamponi, le...

Quarantena solo per positivi e no vax? Bassetti: «Cambiamo le regole, chi è vaccinato ha poco più di un raffreddore»

Booster a 4 mesi: «Scelta equilibrata»

A proposito del booster a quattro mesi, Figliuolo ha spiegato: «Credo che anticipare la terza dose a quattro mesi dal 10 gennaio sia per ora una scelta equilibrata, ma non mi sento di escludere alcunché. Abbiamo visto come si muove questo virus con le sue varianti e che ciò che uno dice oggi, domani l'evidenza sul campo la può cambiare». Così il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, in occasione della visita all'hub vaccinale pediatrico allestito a Torino dalla Compagnia di San Paolo. «Se dovremo correre di più lo faremo, ma ci vuole anche cautela, per cui credo che la scelta di anticipare la terza dose a quattro mesi - ribadisce - sia equilibrata».