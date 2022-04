Quarta dose per over 80, ospiti Rsa e fragili tra 60 e 79 anni: le indicazioni del Ministero

La quarta dose di vaccino anti-Covid in Italia sarà prevista «per le persone che abbiano compiuto o superato gli 80 anni di età, per gli ospiti delle Rsa e per coloro i quali siano inseriti nelle categorie a rischio e abbiano un'età compresa tra i 60 e i 79 anni». Non dovranno invece fare la quarta dose coloro che si sono infettati dopo il primo booster.

Le indicazioni del Ministero

A indicare le modalità di somministrazione del secondo booster è una nota di ministero della Salute, Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Istituto superiore di sanità (Iss) e Consiglio superiore di sanità (Css), a seguito del pronunciamento di Agenzia europea del farmaco Ema e Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, Ecdc, e alla riunione della Commissione tecnico scientifica (Cts) di Aifa.

No quarta dose se contratto Covid dopo la terza

«Al momento, l'indicazione» sulla quarta dose vaccinale anti-Covid «non si applica ai soggetti che hanno contratto l'infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di richiamo». Lo precisa la circolare del ministero della Salute 'Indicazioni sulla somministrazione della seconda dose di richiamo (second booster)'.