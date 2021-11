Quarta ondata, Pregliasco: «Lockdown? Politica faccia scelte forti e veloci, sì Green pass 2G»

«A Milano vedo che purtroppo sembra di essere tornati al passato», accusa il virologo Fabrizio Pregliasco, che rilancia: «Lockdown? Politica faccia scelte forti e veloci, sì Green pass 2G». L'Italia della quarta ondata di Covid-19 rischia un lockdown come quello dell'Austria? «Io spero di proprio di no, però sono in centro a Milano per lavoro e vedo che purtroppo sembra di essere tornati al passato», con troppi comportamenti a rischio che violano le misure prudenziali anti-Covid e che «sicuramente non aiuteranno».

Nuovo galateo

Pregliasco, docente all'università Statale di Milano, rilancia un richiamo a «rispettare il 'nuovo galateo'» che significa mantenere il distanziamento e indossare le mascherine anche all'aperto in caso di assembramento, ricorda l'esperto all'Adnkronos Salute. E poi «si devono fare scelte importanti e rapide», è il messaggio del medico alla politica: «Il Green pass deve diventare più stringente», sottolinea auspicando che l'Italia adotti il modello tedesco delle '2G', ossia che il certificato verde valga solo per i vaccinati e i guariti, e non anche per chi esibisce un tampone negativo. «Avanti con la rivaccinazione - aggiunge Pregliasco - ma soprattutto, lo ripeto, rispettiamo le regole».