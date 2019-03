La Rete Oncologica forma i dirigenti: è folla di partecipanti al Pascale

Lunedì 18 Marzo 2019, 18:14

Un successo fino a un anno fa insperato, difficile anche da ipotizzare. La sala Consiglio del Pascale piena, oltre 200 i partecipanti al primo corso della rete oncologica campana per formare i coordinatori dei Gom e i case manager secondo il modello che è stato approvato dalla Regione Campania. E’ la rete oncologica che fa passi sempre più lunghi. In un anno ha approvato 19 percorsi diagnostico terapeutici che coprono l’ottanta per cento delle patologie neoplastiche della regione. Gruppi Multidisciplinari attivati nelle 10 principali strutture oncologiche campane, a loro volta in connessione con le aziende territoriali. Gruppi che hanno bisogno di un coordinatore oncologo e dal punto di vista organizzativo di un case manager. Da qui l’iniziativa del Pascale di promuovere un corso, due giorni a marzo e due a giugno, per formare i coordinatori dei Gom. E l’adesione è stata massiccia.«La partecipazione massiccia a questo primo corso - dice il direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi - sottolinea che si tratta di un momento fondamentale della fase attuativa della rete oncologica in cui tutto il personale delle 10 principali strutture ocologiche e delle sette asl regionali si sentono chiamati in causa».«Il personale formato oggi con questi corsi – aggiunge Sandro Pignata, coordinatore della Rete - sarà la chiave della azione messa in essere dalla rete».