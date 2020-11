Covid, Ricciardi: «Per tornare alla normalità occorreranno anni, ma i politici non possono dirlo»

Il ritorno alla normalità dopo il Covid non sarà immediato e richiederà tempo. A dirlo è Walter Ricciardi, professore Ordinario di Igiene e Medicina Preventiva dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Consigliere del Ministro della Salute. L'esperto è intervenuto all’evento digitale di Novartis “Ripartire dalla salute per costruire insieme la societa’ sostenibile di domani” in cui ha spiegato quella che sarà la situazione nei prossimi mesi.

APPROFONDIMENTI L'ESPERTO Vaccino Covid, l'immunologo americano Fauci: «Prime dosi... COVID-19 Vaccino Covid, Ricciardi: «Sarà valutato per la... COVID-19 Covid Italia, Ricciardi: in un mese contagiati 27 mila medici e... LA VIROLOGA Covid, Capua: «Italia a un passo dalla svolta ma il vaccino non...

Ricciardi ha parlato di un cambiamento epocale, spiegando che comprensibilmente molti si augurano un ritorno alla normalità, sperando che accada nel più breve tempo possibile, ma non sarà così. Poi ha aggiunto: «Si fa fatica a dirlo, noi scienziati ce lo possiamo permettere i politici no. Vogliono consenso e rassicurare i cittadini».

Ad aver parlato delle conseguenze psicologiche della pandemia è stato anche Brusaferro durante un forum all’Ansa che ha parlato di: «Uno stress che non è stato puntiforme, come un terremoto o un’alluvione, è uno stress che si prolunga per oltre un anno e ci accompagnerà per un anno e mezzo circa».

Ultimo aggiornamento: 18:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA