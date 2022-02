«Ricerca, Italia rischia l'esclusione da studi europei»

«L'Italia rischia di perdere il nuovo treno della ricerca clinica che è già partito il 31 gennaio scorso, con l'entrata in vigore del 'Clinical Trial Information System' (Ctis), il portale unico europeo per le sperimentazioni». È l'allarme lanciato dalla Federazione degli oncologi, cardiologi ed ematologi (Foce). Il Ctis, ricorda la Federazione, è stato istituito dal Regolamento europeo 536 del 2014, stabilendo regole uniformi per armonizzare il processo di valutazione e autorizzazione di uno studio clinico condotto in più Stati membri. Una vera e propria rivoluzione, che mira ad attrarre più risorse per la ricerca in Europa. Ma l'Italia non si è ancora adeguata come richiesto dal Regolamento, spiegano gli esperti in una conferenza stampa online.

«Sono trascorsi quasi otto anni dall'emanazione del Regolamento europeo, ma l'Italia - denuncia Francesco Cognetti, presidente Foce - rischia di restare ferma in una fase di transizione di un anno e sarà impossibile aggregarsi al resto del Continente quando il sistema sarà già consolidato. In questo modo perdiamo i vantaggi che derivano da sperimentazioni che vedranno escluso il nostro Paese e che prevedono un arruolamento e una valutazione centralizzata identica per tutti i Paesi membri. Con conseguenze molto gravi per i nostri pazienti, che non potranno usufruire dei grandi vantaggi dell'innovazione prodotta dalla ricerca».

«In base agli ultimi dati disponibili, nel 2019, in Italia sono state autorizzate 672 sperimentazioni, 516 profit e 156 no profit. E i due terzi - rimarca il presidente Foce - interessano complessivamente proprio le neoplasie, le malattie ematologiche e cardiovascolari, che tra l'altro producono di nuovo i due terzi della mortalità annuale nel nostro Paese. Il Regolamento segna un cambiamento epocale negli studi clinici, passando dalla gestione nazionale al coordinamento a livello europeo. Se il nostro Paese, come auspicato più volte dal presidente del Consiglio Mario Draghi, vuole ritrovare una competitività internazionale - insiste Cognetti - deve inserire la ricerca scientifica come priorità massima nell'agenda governativa».