Sla, scoperta in Usa una nuova forma che colpisce dall'infanzia

Claudia Digregorio sta facendo conoscere una nuova forma di sla. I ricercatori dei National Institutes of Health, negli Usa, hanno individuato una nuova forma di Sla, la Sclerosi laterale amiotrofica. A differenza della maggior parte dei casi, questa inizia a colpire durante l'infanzia, peggiora più lentamente del solito ed è collegata a un gene, l'Sptlc1, che fa parte del sistema della produzione del grasso corporeo.

Claudia Digregorio, una giovane pugliese affetta da questa patologia, può finalmente dare un nome al suo male e prendersi parte del merito per l'avvio dello studio americano. La donna, infatti, dopo essere stata ricevuta da papa Francesco e da lui benedetta, partì per gli Stati Uniti per farsi esaminare del team del dottor Carsten Bönnemann nel Centro clinico del Nih da cui ha preso avvio la ricerca.

Gli esami neurologici del team hanno rivelato una patologia con molti tratti distintivi della Sla, inclusi i muscoli gravemente indeboliti o paralizzati. Ma questa forma è sembrata subito diversa. Alla maggior parte dei pazienti di Sla viene diagnosticata la malattia intorno ai 50-60 anni di età e poi peggiora rapidamente. Nei casi studiati al Nih, invece, i sintomi iniziali, come la deambulazione e la spasticità, sono comparsi in questi pazienti intorno ai quattro anni. Alla fine dello studio è emersa una maggiore aspettativa di vita per chi è affetto da questo tipo di Sla.

