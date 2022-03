«Ricetta medica dematerializzata, deve essere una misura stabile»

«C’è voluto il Covid per far sparire il promemoria cartaceo. Ora non si può tornare indietro. Il paziente sceglie il mezzo più comodo e dà il consenso al medico. Non perdiamoci dietro la inutile burocrazia. Bene la proroga e auspichiamo che la ricetta dematerializzata possa finalmente andare a regime in maniera definitiva. Siamo fiduciosi che il Governo la renderà una misura stabile”. Così il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, sulla proroga sino al 31 dicembre della ‘ricetta dematerializzata’.

APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO Bollettino Covid oggi 31 marzo: 73.195 nuovi casi e 159 morti, tasso... LO STUDIO Covid, a Napoli lo studio sull'integratore alimentare contro la... L'INIZIATIVA Albania, oltre 2500 alberi piantati nel ricordo di Angelo Vassallo