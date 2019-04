Lunedì 8 Aprile 2019, 20:27

La formazione manageriale applicata al Risk Management, al via la XVII edizione del Master in Management Sanitario: mercoledì 10 aprile, dalle ore 14.00 alle 19.00, nell’Aula Magna di Biotecnologie, il convegno “La formazione manageriale applicata al risk Management” inaugura la XVII edizione del Master in Management Sanitario, organizzato dalla Scuola di Formazione in Management Sanitario guidata dal Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica, Farmacoutilizzazione e Dermatologia, Maria Triassi. La giornata, articolata in due sessioni, sarà introdotta dai saluti del Magnifico Rettore dell’Università Federico II di Napoli Gaetano Manfredi, del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia Luigi Califano, del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli Vincenzo Viggiani e del Dirigente di Staff Tecnico Operativo della Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Antonella Guida.Previsti gli interventi di Giuseppe Sabatelli, Coordinatore Centro Regionale Rischio Clinico della Regione Lazio; Maurizio Musolino, Componente Centro Regionale Rischio Clinico della Regione Lazio; Marcello Pezzella, Referente SIMES e Rischio Clinico per la Regione Campania.Sarà poi il momento delle testimonianze relative alle esperienze di gestione del risk management nell’AOU Federico II e nella Scuola di Medicina e Chirurgia, a cura di Oreste Caporale, Patrizia Cuccaro, Daniela Schiavone e Assunta Guillari.A seguire, è in programma una tavola rotonda che vedrà protagonisti i referenti rischio clinico della Regione Campania. Le prima sessione si concluderà con relazione di Maria Triassi e Amalia Tito del Formez PA sulla sinergia tra enti per la formazione manageriale delle figure apicali dei Servizi Sanitari.La seconda sessione dell’evento sarà dedicata alla presentazione del libro “Il valore delle competenze e il confronto delle esperienze: conversazioni di management sanitario”, il nuovo volume della collana “Il Management in Sanità”, che raccoglie le tesi progettuali dei discenti del corso e i contributi di autori del mondo della sanità, della comunicazione e dell’innovazione tecnologica sulle più attuali tematiche emergenti nell’area della salute e della medicina, alcuni dei quali saranno presentati durante la rassegna dedicata. Seguirà la cerimonia di consegna del libro agli autori che chiuderà l’evento formativo.