Sostenibilità dei Lea, risorse finanziarie insufficienti e personale sanitario in crisi

Risorse insufficienti per garantire la sostenibilità dei Lea e il nodo complesso del personale, che manca, è un problema da affrontare subito soprattutto per tirare il freno alle continue fughe di camici bianchi, giovani e meno giovani, verso il privato disertando soprattutto le aree disciplinari più esposte e meno gratificanti dell'emergenza, della anestesiologia e della medicina e chirurgia di urgenza, mettendo a rischio fondamentali servizi salvavita.

«La sottostima del fabbisogno di risorse finanziarie per assicurare i Livelli essenziali di assistenza nelle 21 Regioni è uno dei nodi da sciogliere per il governo della Salute in Italia. Anche sul fronte del personale la coperta è troppo corta e dalle regioni e territori arrivano allarmi sempre più frequenti dalle reti dell'emergenza e urgenza. Un Servizio salvavita da salvaguardare. L’Osservatorio Centro Studi e Innovazione di Motore Sanità auspica la costituzione di un tavolo comune per affrontare in maniera coordinata i problemi più urgenti.».

Così commenta Enrico Rossi, già presidente della regione Toscana e componente dell'Osservatorio Centro Studi e Innovazione di Motore Sanità: «Servirebbe un tavolo comune per affrontare in maniera coordinata i problemi più urgenti, abbiamo proposto nelle settimane scorse 10 punti di discussione alcuni condivisi anche da esponenti della maggioranza in parlamento. Tra essi sono prioritari la necessità di arrivare al 7 per cento del pil per la sanità. Obiettivo che può essere raggiunto anche nel corso dell’anno se ci fosse una chiara volontà politica. Con i riverberi e le code della pandemia che arrivano dalla Cina poi, anche il nodo degli adeguamenti contrattuali e retributivi, almeno per il personale delle prime linee, non è più rimandabile».

L'Osservatorio Innovazione di Motore Sanità - organismo indipendente e centro studi sui temi della salute, della sostenibilità del Ssn e sulla programmazione di interventi per la riforma della sanità pubblica e privata in Italia sta mettendo a fuoco, in singoli tavoli di lavoro tematici, ognuno dei punti del decalogo proposto.

Dopo il pensiero relativo al sottofinanziamento del Ssn e alla nuova legge di bilancio, approfondito il 6 dicembre scorso in un tavolo presso la sala capitolare del chiostro del convento di Santa Maria in Piazza della Minerva, ora si prepara ad accendere i fari sulla programmazione del numero degli operatori sanitari.

«La retribuzione e le soluzioni semplici proposte dalle rappresentanze sociali, sindacali e istituzionali sono importanti ma non sufficienti a rispondere alle dinamiche di governo di reparti clinici ad alta complessità. Se è vero che bisogna remunerare in maniera più adeguata gli operatori delle reti dell'emergenza e urgenza è altrettanto necessario considerare il ruolo dei patologi, la cui iscrizione alle scuole di specialità è anch'essa in profonda crisi».

Sotto la lente infine gli stanziamenti del Pnrr per la assistenza territoriale e gli ospedali, in primis i Ps/Dea. Quanto potranno incidere sulla soddisfazione ed il benessere degli operatori?

L’Osservatorio Innovazione di Motore Sanità intende affrontare questo secondo tema del decalogo di inizio dicembre per offrire idee razionali e sostenibili agli stakeholders che si occupano del governo della salute nelle regioni, in parlamento e in seno al governo.