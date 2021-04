Burioni: «Contagio all'esterno molto raro, perché non aprire bar, ristoranti e teatri all'aperto?»

Roberto Burioni propone uno spiraglio per riavvicinare la popolazione a un principio di normalità. Lo fa sulla sua piattaforma Twitter basandosi su alcuni studi che di recente hanno dimostrato come il rischio di essere contagiato all'esterno sia molto basso. E allora ecco la proposta, sfruttando l'arrivo della primavera: «Perché - con l'arrivo della bella stagione - non riaprire subito bar, ristoranti e pure teatri all'esterno?».

Il virologo del San Raffaele di Milano, che da mesi spinge per una forte accelerazione della vaccinazione di massa, sulla scia degli esempi di Israele, Stati Uniti e Gran Bretagna, invita il governo a valutare la possibilità di allentare le misure almeno per quel che riguarda le attività all'aperto.

«I dati indicano che il contagio all'esterno è molto raro - ha scritto in un tweet - Perché, con l'arrivo della bella stagione, non riaprire subito bar, ristoranti e pure teatri all'esterno, non lesinando autorizzazioni? A me non dispiacerebbe cenare fuori o assistere a un concerto con il cappotto!».