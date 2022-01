Un robot ha effettuato per la prima volta un'operazione all'intestino senza l'aiuto dell'uomo. Gli autori dello studio: «Meglio degli umani»

Per la prima volta nella storia un robot ha eseguito un'operazione chirurgica senza l'assistenza di un essere umano. Lo Smart Tissue Autonomous Robot (Star), questo il nome dello strumento robotico, ha eseguito un intervento complesso su quattro animali, che prevedeva il collegamento di due estremità di un intestino. I ricercatori che hanno sviluppato lo strumento, hanno affermato che si tratta di un grande passo verso le operazioni completamente automatizzate.

L'autore senior del lavoro scientifico, il dottor Axel Krieger della Johns Hopkins University, ha affermato si tratta della prima volta che un robot ha eseguito un intervento chirurgico laparoscopico senza l'aiuto dell'uomo. Il collegamento di due estremità di un intestino è probabilmente il passaggio più impegnativo nella chirurgia gastrointestinale e richiede elevata precisione.

For the first time ever, a robot managed to successfully perform keyhole surgery without assistance from, like, a real life human being 😮



It’s a significant step forward for robotics🤖



👇🧵https://t.co/Tp3JvAEF0L

— Metro Science & Tech (@Metro_Tech) January 27, 2022