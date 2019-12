Roma, primo bronco in 3D impiantato su un bimbo di 5 anni al Bambino Gesù

Eccezionale intervento a Roma: un

bronco

riassorbibile, progettato in laboratorio e stampato in 3D, ha restituito il respiro a un bambino di 5 anni. È stato impiantato all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù , con un intervento sperimentale, su un piccolo paziente affetto da broncomalacia, un cedimento della parete bronchiale che impediva il normale flusso di aria nel polmone sinistro. Si tratta, fanno sapere i medici, della prima operazione di questo genere in Europa. Il dispositivo, realizzato

su misura

grazie a un lavoro d'équipe durato oltre 6 mesi, ha consentito al bambino di respirare autonomamente.



Il bronco 3D è stato interamente progettato al Bambino Gesù con sofisticate tecniche di imaging e bioingegneria. È stato stampato con materiale bio-riassorbibile che verrà progressivamente eliminato dall'organismo dopo aver accompagnato la crescita dell'apparato respiratorio del bambino e restituito al bronco la sua funzionalità. A poco meno di un mese dall'intervento, il bimbo è potuto tornare a casa. Il bronco 3D nasce da un progetto del Bambino Gesù basato su uno studio dell'Università del Michigan, negli Stati Uniti, dove sono stati eseguiti i primi 15 impianti del genere. Il dispositivo personalizzato è stato disegnato sull'anatomia del piccolo paziente, partendo dalle immagini bidimensionali (Tac) realizzate nel Dipartimento di Diagnostica per immagini da Aurelio Secinaro e poi rielaborate con sofisticate tecniche di bioingegneria da Luca Borro dell'Unità di innovazione e percorsi clinici. Il modello tridimensionale, una 'gabbiettà cilindrica che riproduce la struttura del bronco, è stato stampato con policaprolattone e idrossiapatite, composto bio-riassorbibile che viene eliminato dall'organismo nell'arco di circa 2 anni.



«I dispositivi 3D realizzati con materiale riassorbibile, destinati a scomparire e ad assolvere la loro funzione in maniera poco traumatica, rappresentano la nuova frontiera della chirurgia delle vie aree in età pediatrica». Lo spiega il cardiochirurgo Adriano Carotti, responsabile dell'Unità di funzione di cardiochirurgia complessa con tecniche innovative dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, autore dell'impianto del bronco riassorbibile stampato in 3D. «Presto - assicura - potranno sostituire completamente gli stent di silicone, facilmente dislocabili, e gli stent metallici che, una volta inglobati nella parete della via aerea, non sono più rimovibili e possono interferire con la crescita dell'apparato respiratorio del bambino. Il bronco 3D impiantato sul nostro piccolo paziente - aggiunge - scomparirà dall'organismo nel giro di un paio d'anni. È ragionevole pensare che, nel frattempo, avrà indotto la generazione di una reazione fibrosa peribronchiale che in qualche modo

sostituirà

la funzione della cartilagine rovinata: il bronco sarà così in grado di sostenersi da solo e avrà la possibilità di svilupparsi e di continuare a crescere».

